Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграют еще две квартиры

Среди москвичей, которые привились от коронавируса, разыграют еще две квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства столицы.
Там уточнили, что принять участие в розыгрыше могут москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 или прошли повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.
Две квартиры разыграют в прямом эфире телеканала «Москва 24». О победителях также можно будет узнать на сайте mos.ru.
Первые квартиры среди привитых москвичей разыграли 27 октября. Всего москвичи могут получить десять квартир — розыгрыши проходят каждую среду в течение пяти недель.
По всей России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрываются призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.