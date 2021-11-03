Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграют еще две квартиры

В Москве разыграют две квартиры среди вакцинированных от коронавируса с 25 по 31 октября

Среди москвичей, которые привились от коронавируса, разыграют еще две квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства столицы.

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Там уточнили, что принять участие в розыгрыше могут москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 или прошли повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.

Две квартиры разыграют в прямом эфире телеканала «Москва 24». О победителях также можно будет узнать на сайте mos.ru.

Первые квартиры среди привитых москвичей разыграли 27 октября. Всего москвичи могут получить десять квартир — розыгрыши проходят каждую среду в течение пяти недель.

По всей России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрываются призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.