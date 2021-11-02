Иммунолог рассказал о единой рекомендации по ревакцинации в Европе и России

Иммунолог Николай Крючков заявил, что рекомендация по ревакцинации людей с низким иммунитетом представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович расходится с всеобщей практикой. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что пока медицинское сообщество России и Европы сходится на единой рекомендации о том, что оптимальным сроком для повторного получения инъекции от коронавируса являются полгода с момента первой прививки.

Ранее Мелита Вуйнович заявила, что людям при отсутствии иммунного ответа необходимо ревакцинироваться от коронавируса спустя шесть месяцев. По ее словам, сейчас людям с проблемами со здоровьем рекомендуется ставить бустерную дозу вакцины. Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут определенный уровень коллективного иммунитета.

Дополнительных уточнений пока нет

В первую очередь Крючков потребовал пояснения слов Вуйнович о понятии «люди с низким иммунитетом». «Я не совсем понимаю, о чем тут речь. С одной стороны бывают люди, которым прививку сделали, а антител нет, и таких немало и даже после болезни. У 25 процентов людей после шести месяцев антитела пропадают. Они в целом клинически здоровы, но у них такой вот ответ на вакцину. Поэтому тут надо уточнять, что имелось в виду — низкий иммунитет в ответ на вакцину или люди с иммунодефицитом. Потому что это совершенно разные люди», — спросил иммунолог.

Крючков заметил, что пока в Европейском союзе и России действует единое правило ревакцинации: она рекомендована спустя шесть месяцев после первой инъекции. «Это заявление [Вуйнович] расходится с текущей практикой. Может быть, это такой заскок на будущее. Каких-то дополнительных уточнений по поводу иммунного ответа нет. Правило относится ко всем первично вакцинированным вне зависимости от возраста», — подчеркнул иммунолог.

В ближайшее время такие уточнения могут появиться, предположил специалист. «Скажем, людям более старшего возраста потребуется более частая ревакцинация, а вот людей молодых и более здоровых можно будет прививать чуть реже. Но пока правило остается единым для всех возрастов и вне зависимости от иммунного ответа», — сообщил Крючков.

Он рассказал, что, например, в Израиле, существует другая рекомендация по ревакцинации. Там люди получают возможность повторно привиться уже спустя четыре месяца, добавил Крючков. Однако, подчеркнул иммунолог, нельзя забывать о том, что в Израиле вакцинация проходит преимущественно РНК-вакцинами, а также о том, что препараты не равны по иммуногенности.

Ранее Вуйнович заявила, что эффективность нерабочих дней в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России зависит от отношения населения и практического применения противоэпидемических ограничений. По ее словам, крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19.