В ВОЗ оценили эффективность нерабочих дней в России

Эффективность нерабочих дней в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России зависит от отношения населения и практического применения противоэпидемических ограничений. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

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Вуйнович подчеркнула, что в России ежедневно более 1000 человек умирают от коронавируса. По ее словам, крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19. «Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», — резюмировала представитель ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не ждать немедленного эффекта от принятых для предотвращения распространения коронавируса ограничительных мер. Она отметила, что для стабилизации ситуации в стране нужно время, «не меньше одной инкубации». Таким образом, одной нерабочей недели может оказаться недостаточно.