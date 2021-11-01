Мишустин призвал сделать безопасным процесс вакцинации от COVID-19

Процесс вакцинации от коронавируса в России нужно сделать удобным и безопасным, без столпотворений. С таким призывом выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.

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Мишустин подчеркнул, что работа прививочных пунктов устроена так, чтобы человек мог обратиться в них в период нерабочих дней.

«Важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах», — отметил премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране складывается очень сложная ситуация с коронавирусом. По мнению главы государства, такого в России никогда не было.

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