Мишустин призвал сделать безопасным процесс вакцинации от COVID-19

Процесс вакцинации от коронавируса в России нужно сделать удобным и безопасным, без столпотворений. С таким призывом выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.
Мишустин подчеркнул, что работа прививочных пунктов устроена так, чтобы человек мог обратиться в них в период нерабочих дней.
«Важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах», — отметил премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране складывается очень сложная ситуация с коронавирусом. По мнению главы государства, такого в России никогда не было.