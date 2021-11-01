Попова заявила о превышении средней заболеваемости COVID-19 в 31 регионе

Среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 31 регионе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

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На 15 процентов заболеваемость превышена в Самарской, Ульяновской, Новгородской, Брянской, Смоленской и в Мурманской областях. Также такая ситуация фиксируется в Республике Хакасии, Хабаровском и Забайкальском краях и в Калининградской и Орловской областях, рассказала Попова.

Главный санитарный врач подчеркнула, что еще рано говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Заболеваемость COVID-19 продолжает расти в 78 регионах, добавила она.

По словам главы Роспотребнадзора, в пяти российских регионах ситуация стабилизируется, в двух заболеваемость снижается.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что в России складывается очень сложная ситуация с COVID-19. Глава государства подчеркнул, что в стране раньше никогда не выявляли более 40 тысяч случаев коронавируса за сутки.