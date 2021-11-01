Иммунолог назвал самый опасный вариант коронавируса в России

«Дельта»-штамм коронавируса, а также его варианты «дельта+» и AY.4.2, распространяющиеся на территории России, вызывают самые большие опасения, считает иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что эти штаммы распространяются быстрее всего и, кроме того, постепенно учатся обходить поствакцинный и естественный иммунитет.

Иммунолог отметил, что все варианты коронавируса, существующие в мире, уже есть в России, просто случаи заражения ими пока единичны.

«Пока 99 процентов у нас занимают "дельта" и "дельта+", но в той же Британии AY.4.2 составляет уже 15 процентов всех случаев заражения. У нас пока выявлено только несколько эпизодов, но, по правде сказать, это не особо показательно: мощность образцов секвенирования крайне низкая, потому о том, что штамм распространился массово, мы узнаем только тогда, когда это уже произойдет», — отметил Крючков.

Он подчеркнул, что варианты «дельты» представляются наиболее опасными не из-за более тяжелого течения заболевания и его последствий, а из-за скорости распространения. Наиболее заразным считался «дельта+», но, согласно данным британских медиков, AY.4.2 опережает его в этом показателе на 10-15 процентов.

«Есть и другой параметр — адаптированность к коллективному иммунитету, и поствакцинному, и естественному. Здесь разные штаммы ведут себя по-разному, есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем "дельта", но по совокупности свойств именно "дельта" вызывает наибольшее беспокойство», — заключил врач.

О варианте AY.4.2 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения оценила его как вариант, не требующий настороженного отношения к себе. При этом в организации отметили, что его необходимо изучать.