В России оценили распространение нового варианта COVID-19

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская оценила распространение нового варианта коронавируса AY.4.2. По ее словам, эта форма «дельта»-штамма объяла Великобританию и другие европейские страны, однако она не наблюдается в России, сообщают «Известия».

По словам Сперанской, количество загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось с тех пор, когда новый вариант впервые обнаружили впервые. Роспотребнадзор увидел динамику распространения варианта COVID-19 AY.4.2.

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Специалист добавила, что состав вариантов патогена, распространенных в России, не изменился с прошлого месяца. Если сравнивать ситуацию с сентябрем, то можно сказать, что она принципиально не изменилась.