Инфекционист оценил заразность нового варианта коронавируса AY.4.2

Инфекционист Поздняков: заболевший мутацией COVID-19 AY.4.2 может заразить девять человек

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил заразность нового варианта коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теоретически — с учетом того, что это подвид "дельта-штамма" — можно понимать, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет», — отметил он.

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Поздняков подчеркнул, что с точки зрения контагиозности один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает примерно девять здоровых. «Для сравнения нынешний "дельта-штамм" — примерно восемь. А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что "дельта" заразнее изначального штамма более, чем на 100 процентов», — сказал он.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.

В Минздраве заявили, что особенностями линии является ее заразность и быстрое развитие симптоматики. Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов отметил, что один заболевший мутацией AY.4.2 может заразить до девяти человек.