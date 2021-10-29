В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2

В России на данный момент выявили пять случаев «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, три случая обнаружены в Москве и Московской области, а еще два —у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан).

Эксперт подчеркнул, что что институты Роспотребнадзора и другие ведомства продолжают постоянно наблюдать за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и новых геновариантов вируса.