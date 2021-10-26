Эпидемиолог сравнил опасность штаммов «дельта» и AY.4.2

Эпидемиолог Хафизов: не подтверждено, что заражение AY.4.2 протекает опаснее, чем «дельта»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сравнил опасность штаммов коронавируса «дельта» и AY.4.2. По его словам, пока не подтверждено, что заражение вторым протекает тяжелее или он более устойчив к антителам, передает РИА Новости.

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«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — уточнил эпидемиолог.

Хафизов добавил, что результаты британского исследования следует трактовать осторожно, поскольку в них не корректировались ключевые факторы, способные повлиять на течение болезни, например, возраст и вакцинация.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Случаи заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле и США, а после — в России.

