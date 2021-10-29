Попова рассказала о новом варианте «дельты» AY.4.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом варианте штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Ее слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» передает РИА Новости.

Попова подчеркнула, что AY.4.2 сам по себе является не новым штаммом, а вариантом «дельты». В настоящее время Всемирная организация здравоохранения оценила его как вариант, не требующий настороженного отношения к себе, однако там отметили, что его необходимо изучать. «Это обычная история развития любого вируса», — добавила она.

По состоянию на 29 октября в России выявили пять случаев «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Три случая обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан).

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса, которой заразились порядка 10 процентов от всех пациентов. Случаи заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле и США, а после — в России.