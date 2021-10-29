Попова рассказала о причинах новой волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причины новой волны коронавируса в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова отметила, что летом спад заболеваемости произошел не во всех регионах. Она также подчеркнула, что отсутствует должный контроль за соблюдением мер профилактики. Помимо этого, среди основных причин новой волны COVID-19 глава ведомства назвала то, что население игнорировало присутствие вируса. Она также добавила, что, когда осенью люди начали собираться и общаться в коллективах, начался подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Ранее Попова заявила, что в настоящее время у Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом нет планов по закрытию границ России с другими странами. «Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — подчеркнула она. Глава ведомства уточнила, что удельный вес положительных ПЦР-тестов у приезжающих в Россию составляет не больше одного процента.

