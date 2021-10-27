В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней

Песков: в Кремле рассчитывают, что режим нерабочих дней улучшит эпидситуацию в России

В Кремле выразили надежду, что режим нерабочих дней в России будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее представитель Кремля сообщил, что закрытие границ российских регионов в период нерабочих дней является последней мерой и не приветствуется. Он добавил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с большим количеством желающих путешествовать во время длинных выходных.

Режим нерабочих дней в России предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства глава государства России Владимир Путин поддержал ее идею и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».