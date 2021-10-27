Песков назвал последнюю меру властей в борьбе с коронавирусом

Закрытие границ регионов в период нерабочих дней является последней мерой и не приветствуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с большим количеством желающих путешествовать во время длинных выходных.
«Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — отметил Песков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России.