Песков назвал последнюю меру властей в борьбе с коронавирусом

Песков назвал последней мерой введение запретов на поездки в нерабочие дни из-за COVID-19

Закрытие границ регионов в период нерабочих дней является последней мерой и не приветствуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с большим количеством желающих путешествовать во время длинных выходных.

«Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — отметил Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России.