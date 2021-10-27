Обязательную вакцинацию от коронавируса части населения ввели по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России. Такое заявление она сделала на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве, пишет ТАСС.

Попова подчеркнула, что соответствующие постановления о вакцинации отдельных категорий граждан приняты во всех субъектах России. Ранее она отметила, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах объявили задолго до нерабочих дней.

Группа высокого риска

Глава Роспотребнадзора отметила, что максимальный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди лиц старшей возрастной группы. В частности, если за прошедшую неделю показатель заболеваемости в среднем по стране составил 172,1, то для россиян старше 65 лет он составил 224.

Это группа высокого риска, и все меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение здоровья наших взрослых Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Ранее Попова заявила, что в России осталось только два региона, в которых не наблюдается рост заболеваемости — это Республика Башкортостан и Чукотка. В то же время в 32 субъектах заметна растущая заболеваемость и заболеваемость, превышающая среднероссийские показатели.

Бизнес поддержал

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

При этом бизнес предложил отказаться от такой меры борьбы с коронавирусом как закрытие в нерабочие дни. Авторы письма предложили властям обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах и напомнили, что с 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов.

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Дополнительные меры

Помимо обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в некоторых регионах ввели систему QR-кодов для доступа к ряду общественных мест и на массовые мероприятия во время длинных выходных. В частности, такие меры приняты в Новосибирской области. В Адыгее ЗАГСы с 1 ноября откажутся женить непривитых или не болевших COVID-19 россиян.

Кроме того, Хакасия стала первым российским регионом, в котором введут комендантский час на период нерабочих дней. Так, с 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Кроме того, жители региона старше 60 лет должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Также в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос.

26 октября глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми низкими темпами вакцинации. По данным министра, наихудшие показатели наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане. Также в этом списке он отметил Республику Коми, Хабаровский край и Кемеровскую область.