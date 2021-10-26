Врач объяснила введение обязательной вакцинации от COVID-19 в регионах России

Масштабной вакцинацией от COVID-19 сбивается массовый рост заболеваемости, снимается нагрузка на здравоохранение. Так объяснила введение обязательной вакцинации от коронавируса для части населения в регионах России врач-иммунолог Ирина Ярцева, передают «Известия».

По ее мнению, помимо вакцинации, важно постоянно ревакцинироваться, чтобы максимально снизить передачу коронавируса.

Зачастую россиян невозможно мотивировать вакцинироваться никакими другими способами, нежели такими мерами, как обязательная вакцинация отдельных категорий, пояснила иммунолог.

Ярцева призвала жителей России вакцинироваться, а не покупать фальшивые сертификаты.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России.