Бизнес предложил сделать вакцинацию россиян от коронавируса обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной и бесплатной. Об этом говорится в письме организаций вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает газета «Известия».

Так, в качестве мер борьбы с коронавирусом бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Помимо этого, в организациях высказали мнение, что граждане должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных поликлиниках.

Как указали авторы письма, период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле, и некоторые компании в это время зарабатывают до 50 процентов годовой выручки. Однако закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны. Организации отметили, что отрасль разработала регламент функционирования в пандемию, а также призвали обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для части населения введена во всех регионах России.