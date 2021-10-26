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От российских молодоженов потребуют QR-код

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Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

В Адыгее с 1 ноября вводят QR-коды для молодоженов и их гостей. Об этом пишет «Комсомольская правда Краснодар».

Глава региона Мурат Кумпилов подписал указ, по которому при посещении органов записи актов гражданского состояния республики новобрачные и гости торжественной церемонии бракосочетания должны будут предоставить документы о прохождении вакцинации от коронавируса, справку о перенесенной инфекции или сделанный не ранее чем за 72 часа ПЦР-тест. С 25 октября QR-коды в Адыгее нужны для посещения библиотек, театров, концертных залов, выставок, салонов красоты, фитнес-центров, а также детских игровых площадок в торговых центрах.

26 октября глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми низкими темпами вакцинации. Об этом министр сообщил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России. По данным министра, наихудшие показатели наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане. Также в этом списке он отметил Республику Коми, Хабаровский край и Кемеровскую область.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и о перенесенном заболевании. Форма сертификата вступит в силу с 8 ноября. В нем предусмотрено место для QR-кода. Кроме этого, в документе указаны дата вакцинации и место, где была сделана прививка.

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