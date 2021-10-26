Названы причины отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в американском штате Вирджиния, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, почему в России отсутствует коллективный иммунитет к коронавирусу. По ее словам, сложившаяся ситуация связана с двумя причинами, передает РИА Новости.

Причины

Биолог назвала причины, из-за которых в России нет коллективного иммунитета к COVID-19. Баранова считает, что так произошло из-за «невеликих» темпов вакцинации и изменчивости коронавируса. Она напомнила, что в мире стал распространяться «дельта»-штамм вируса, снизивший эффективность препаратов.

45,7 процента составляет уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Эксперт объяснила, что уже переболевшие и привитые после этого россияне должны сейчас ревакцинироваться. При этом темпы повторных прививок показывают результаты хуже, чем у первичных.

Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса Анча Баранова Биолог

Прогноз

Баранова допустила, что «дельта»-штамм может стать последним вариантом COVID-19. Такой сценарий развития событий поможет бороться с коронавирусом, облегчит этот процесс и позволить вакцинам оставаться эффективными.

Однако 19 октября стало известно, что в Великобритании стала распространяться более заразная форма коронавируса — штамм под названием AY.4.2. Три случая заражения новой мутацией уже зафиксировали в Твери, Санкт-Петербурге, а также в Москве и Подмосковье. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты внимательно следят за распространением AY.4.2 в России. В ведомстве добавили, что вакцины, используемые сейчас в России, достаточно эффективны против нового штамма.

Необходимость вакцинации

Вакцинация от коронавируса является коллективным благом, считают в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Однако не всем россиянам следует к ней прибегать, считает Баранова. Она выразила неуверенность, что прививка от COVID-19 при высоком титре антител не вызывает противоположный эффект.

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По мнению эксперта, при введении вакцины антитела растрачиваются на нейтрализацию антигена, содержащегося в препарате. Антиген убить возможно, однако клетки памяти могут не получить сигнал для производства новых антител. Эти два процесса конкурируют между собой, подчеркнула Баранова.

Профессор отметила, что среди переболевших коронавирусом титр антител демонстрирует более низкие показатели, чем у привитых от COVID-19. При этом встречаются и такие случаи, когда после вакцинации у пациентов наблюдается значительное число антител. «Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов пять, не больше. Но все же они попадаются», — отметила специалист.

Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод Анча Баранова Биолог

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса начал обнародовать информацию об уровне вакцинации и коллективного иммунитета в России. Так, прививку первым компонентом препарата против COVID-19 сделали 53 511 786 раз, а вакцинацию полного цикла осуществили 49 161 150 раз.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, низкий уровень коллективного иммунитета наблюдается в девяти регионах страны. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Челябинскую область.