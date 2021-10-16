Россиян предупредили об отсутствии коллективного иммунитета во всех регионах

Оперштаб: коллективный иммунитет к COVID-19 не достигнут ни в одном регионе РФ

Необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 не достигнут ни в одном российском регионе. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 16 октября.

По данным штаба, коллективный иммунитет в России составляет 45 процентов. Одним компонентом вакцины привились 51 018 767 человек, двумя — 47 558 639.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 61 процент, в Подмосковье — 64, в Санкт-Петербурге —58, в Нижегородской области — 44.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия достигнет иммунитета в осенний период. Она отметила, что для этого необходимо привить 90 миллионов граждан.

Также Голикова подчеркнула, что в России коллективный иммунитет должен составить не менее 80 процентов — такую цель нужно реализовать до 1 ноября 2021 года. По ее словам, 17 российских регионов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета.