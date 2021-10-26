Кремль внес ясность в вопрос насчет локдауна в Москве

В Москве не планируется введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Ясность в данный вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что продление нерабочих дней, которые объявил мэр Москвы Сергей Собянин в период с 28 октября по 7 ноября, не планируется. В оперштабе по борьбе с инфекцией уточнили, что в нерабочие дни горожане старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. Кроме того, в этот период организациям нужно перевести на удаленку 30 процентов сотрудников.