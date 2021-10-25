В Кремле оценили меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии

Дмитрий Песков: все меры поддержки россиян и бизнеса на фоне пандемии работают

На фоне пандемии коронавируса все меры поддержки граждан и бизнеса работают. В настоящее время их достаточно. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация постоянно мониторится. Пресс-секретарь главы государства напомнил об уже имеющихся мерах поддержки. В первую очередь они касаются граждан с детьми и неполных семей. Данные меры были введены в связи со сложной ситуации из-за коронавируса, добавил Песков.

Вместе с тем представитель Кремля обратил внимание на новые методы поддержки бизнеса, «которые уже работают». Он отметил, что все будут внимательно смотреть, как ситуация с COVID-19 будет дальше развиваться.

Ранее стало известно, что дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.