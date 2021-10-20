В Кремле прокомментировали нехватку мощностей в регионах для плановой медпомощи

Песков считает печальным и опасным, что в ряде регионов не хватает мощностей для медпомощи

Нехватка мощностей в российских регионах для оказания плановой медицинской помощи — это печально и очень опасно. Так ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Заболевших так много, что приходится задействовать все медицинские мощности, таким образом лишая граждан права на получение плановой помощи. Это действительно плохо, отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что в больницы с коронавирусом попадают те, кто не сделал прививку.

Ранее представитель Кремля оценил возможность специального обращения президента к россиянам. Он подчеркнул, что у Владимира Путина пока нет планов выступить по ситуации с COVID-19 в стране.

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