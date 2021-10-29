В России оценили перспективу закрытия границ с другими странами

В настоящее время у Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом нет планов по закрытию границ России с другими странами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — подчеркнула она. Глава ведомства уточнила, что удельный вес положительных ПЦР-тестов у приезжающих в Россию составляет не больше одного процента.

Ранее Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России. По ее словам, максимальный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди лиц старшей возрастной группы