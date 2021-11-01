Попова оценила вероятность введения новых ограничительных мер из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность новых ограничительных мер, связанных с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, пока новых запретов из-за коронавируса не планируется. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 24», ее цитирует РИА Новости.

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Также Попова заявила, что последние две недели в стране реализуется комплекс ограничительных мер, среди которых введение нерабочих дней и контроль за масочным режимом. Это главные меры, которые необходимо соблюдать россиянам, других «суперзапретов» вводить не собираются, резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее главный санитарный врач России рассказала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди взрослого населения в России должен быть не меньше 80 процентов, но пока он не достигнут.