Попова назвала долю заболевших COVID-19 после вакцинации россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации. Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет «Интерфакс».

По ее словам, заболевают от 2 до 5 процентов полностью вакцинированных. Она также отметила, что в больницах по всей России на сегодняшний день практически нет привитых от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания.

За минувшие сутки в стране выявили 40 402 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192.