Российские пенсионерки без QR-кодов ворвались в ТЦ и попали на видео

В Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр

В Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр (ТЦ). Все происходящее попало на видео. Кадры в воскресенье, 31 октября, публикует URA.RU в Telegram-канале.

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Пожилые россиянки пришли за покупками, но охранник их не пустил, потребовав предъявить обязательный QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни. В ответ они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.

В результате пенсионерки вошли в здание и устремились за покупками. На кадрах слышно, что кто-то из очевидцев говорит: «Правильно, женщины, это ваше право».

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах России были введены различные ограничения. Одним из них является требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о смягчении ограничительных мер: с 1 ноября местные жители без прививки от COVID-19 смогут посещать ТЦ, общепит и культурные учреждения при предъявлении отрицательного ПЦР-теста не старше 72-х часов.

По данным на 31 октября, в стране за прошедшие сутки выявили 40 993 новых случая заражения. Это очередной антирекорд с начала пандемии. Общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 513 790.

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