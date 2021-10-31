Российский регион смягчит ограничения для непривитых от коронавируса

В Бурятии непривитые граждане смогут посещать общественные места. Таким образом смягчил ограничения в регионе глава республики Алексей Цыденов, сообщает «Говорит Москва».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Жителям без вакцины от COVID-19 можно будет посещать торговые центры, общепит и культурные учреждения при предъявлении справки об отсутствии коронавируса, действующую 72 часа.

Новые правила посещения общественных мест будут действовать с 1 ноября.

В Бурятии с начала пандемии выявили 62 976 случаев заражения коронавирусом. 55 197 пациентов выздоровели, а 1980 человек скончались от осложнений. В России за минувшие сутки выявили еще 40 993 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 513 790.

30 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по всей России начались нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября включительно. Президент России Владимир Путин также разрешил губернаторам продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.