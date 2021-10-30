Россияне закупились алкоголем перед нерабочими днями

«Ъ»: в России зафиксировали резкий рост спроса на спиртные напитки перед нерабочими днями

В России зафиксировали резкий рост спроса на спиртные напитки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, траты в специализированной рознице в Москве подскочили на 70 процентов. Федеральные сети отметили увеличение продаж алкогольных напитков на 50-60 процентов неделя к неделе. Средний чек увеличился на 24 процента.

Причиной такого ажиотажа издание называет введение в России нерабочих дней в связи с ухудшившейся эпидобстановкой по коронавирусу. Также на желание россиян закупиться спиртных после появления информации о закрытии на это время алкомаркетов, у которых ассортимент на 70 и более процентов состоит из алкогольной продукции.

Магазины сетей «Красное & белое» и «Винлаб», входящих в список крупнейших в стране по продаже алкогольной продукции, пообещали продолжить работать в Москве выходные дни, несмотря на запрет городских властей. Они отметили, что алкоголь отнесен к продовольственным товарам, которыми в нерабочие дни торговать можно.

С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.

.