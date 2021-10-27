Крупнейшие алкосети Москвы пообещали работать в выходные

Магазины сетей «Красное & белое» и «Винлаб», входящих в список крупнейших в стране по продаже алкогольной продукции, пообещали продолжить работать в Москве выходные дни, несмотря на запрет городских властей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компаний сообщает ТАСС.
Ранее «Ведомости» сообщили, что указ о нерабочих днях в Москве с 28 октября по 7 ноября впервые с начала пандемии будет расширен на алкомаркеты, у которых ассортимент на 70 и более процентов состоит из алкогольной продукции.
По оценкам экспертов, эта мера коснется порядка 200 из 1,3 тысячи магазинов. Однако главные сети смогут избежать закрытия, так как продают достаточное количество продуктов питания.
Владельцы алкомаркетов и винных бутиков объяснили, что не могут понять такую трактовку постановления мэра Сергея Собянина, поскольку алкоголь отнесен к продовольственным товарам, которыми в нерабочие дни торговать можно.
Тем не менее пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров подтвердил, что отдельным алкомаркетам придется остановить продажи в указанный период, если у них в ассортименте не будет нужного количества товаров первой необходимости.
Нерабочие дни в Москве объявлены в связи с увеличением числа заражений коронавирусом. При этом власти отказываются называть такие меры локдауном. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным нюанс, что локдауна нет и не планируется. В чем именно заключается нюанс, представитель Кремля не уточнил.