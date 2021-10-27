Крупнейшие алкосети Москвы пообещали работать в выходные

Алкомаркеты «Красное & белое» и «Винлаб» пообещали работать в Москве в нерабочие дни

Магазины сетей «Красное & белое» и «Винлаб», входящих в список крупнейших в стране по продаже алкогольной продукции, пообещали продолжить работать в Москве выходные дни, несмотря на запрет городских властей. Об этом со ссылкой на пресс-службу компаний сообщает ТАСС.

Ранее «Ведомости» сообщили, что указ о нерабочих днях в Москве с 28 октября по 7 ноября впервые с начала пандемии будет расширен на алкомаркеты, у которых ассортимент на 70 и более процентов состоит из алкогольной продукции.

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По оценкам экспертов, эта мера коснется порядка 200 из 1,3 тысячи магазинов. Однако главные сети смогут избежать закрытия, так как продают достаточное количество продуктов питания.

Владельцы алкомаркетов и винных бутиков объяснили, что не могут понять такую трактовку постановления мэра Сергея Собянина, поскольку алкоголь отнесен к продовольственным товарам, которыми в нерабочие дни торговать можно.

Тем не менее пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров подтвердил, что отдельным алкомаркетам придется остановить продажи в указанный период, если у них в ассортименте не будет нужного количества товаров первой необходимости.

Нерабочие дни в Москве объявлены в связи с увеличением числа заражений коронавирусом. При этом власти отказываются называть такие меры локдауном. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным нюанс, что локдауна нет и не планируется. В чем именно заключается нюанс, представитель Кремля не уточнил.