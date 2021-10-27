Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Департамент торговли и услуг Москвы: алкомаркеты будут закрыты с 28 октября по 7 ноября

Работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, приостановится на период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщают «Известия».

Информацию подтвердил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров. Как отметил представитель власти, торговля алкоголем будет регулироваться указом мэра Сергея Собянина, согласно которому работу приостанавливают те магазины, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.

Более того, работу приостановят объекты розничной торговли, которые продают алкогольную продукцию дистанционно, в том числе с доставкой.

Как сообщалось ранее, предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. Кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.

26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг введение в Москве локдауна. По его словам, есть очень важный нюанс в том, что локдауна нет и не планируется. В чем заключается отличие между локдауном и нерабочими днями, представитель Кремля не уточнил.