В России стало сложнее купить пиво

Число точек по продаже разливного пива в России за год, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го, сократилось на 15 процентов. Такую статистику на основе данных из 15 городов-миллионников приводит геосервис 2ГИС, пишут «Ведомости».

Сложнее всего пиво стало купить в Екатеринбурге, где число таких точек сократилось на 70 процентов, далее идут Москва (минус 24 процента) и Санкт-Петербург (минус 18 процентов). Ранее, с 2015 года, наблюдался стабильный рост на 10-20 процентов.

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Члена президиума «Опоры России» Алексей Небольсин объяснил ситуацию прекращением продажи разливного пива в супермаркетах и алкомаркетах. По его данным, количество отдельных специализированных магазинов почти не изменилось.

В 2ГИС также считают, что сильное влияние оказал отказ сети «Красное & белое» от пива из кранов. В компании посчитали, что их продукция не может конкурировать с нелегальным пивом, которым торгуют без уплаты акцизов и налогов.

Также причиной сокращения торговли стал так называемый закон о «наливайках». Он запрещает продажу алкоголя заведениями общепита, расположенных в жилых домах и с залом обслуживания площадью менее 20 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в октябре Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Кроме того, в начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении начать маркировку пива. Обе меры, предупредили пивовары, приведут к росту цен на продукцию.