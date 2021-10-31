Приехавших без QR-кодов в Севастополь россиян развернули обратно

Российских путешественников, приехавших на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, не пустили в город. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимира Беспалого.
Специалист отметил, что введенные ограничительные меры против коронавирусной инфекции распространяются как на туристов, так и на местных жителей.
Блокпосты на въезде в город
По информации местных властей, подобные случаи произошли и с автомобилистами. Так, более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь в первый день работы блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в город.
С 30 октября на въезде в Севастополе начала работать пропускная система для проверки QR-кодов.
Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Дополнительные пункты контроля появились на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч), в селе Андреевка и в селе Вишневое.
К дежурствам на блокпостах в нерабочие дни привлекли казаков, дружинников и сотрудников МВД. Всего на этой работе задействованы около 200 человек.
Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что пропускные пункты на въезде в город прекратят работу после окончания длинных выходных.
«Это уже перебор»: реакция Госдумы
В разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный раскритиковал предложение ввести блокпосты, назвав эту меру неэффективной. С ним согласился депутат Сергей Леонов, он заявил, что для борьбы с коронавирусом необходимы унифицированные меры, а не частные инициативы отдельных глав регионов.
По словам Леонова, на данный момент ситуация складывается так, что главы субъектов вынуждены самостоятельно изобретать какие-то ограничительные меры для снижения заболеваемости и летальности. Все это, как он считает, ведет только к хаосу и неразберихе.
Депутат также обратил внимание на отсутствие грамотной проработки системы нерабочих дней, на время которых многие граждане страны уже запланировали туристические поездки.
Когда отменят QR-коды?
Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Института имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Он заявил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированным. По его мнению, система QR-кодов уже показала свою эффективность в этой области во многих странах мира, где она была введена ранее и где до сих пор для непривитых граждан действуют ограничения на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой.
Нерабочие дни
С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.