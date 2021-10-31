Приехавших без QR-кодов в Севастополь россиян развернули обратно

Российских путешественников, приехавших на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, не пустили в город. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимира Беспалого.

С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении Владимир Беспалый о допуске туристов в Севастополь

Специалист отметил, что введенные ограничительные меры против коронавирусной инфекции распространяются как на туристов, так и на местных жителей.

Блокпосты на въезде в город

По информации местных властей, подобные случаи произошли и с автомобилистами. Так, более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь в первый день работы блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в город.

За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании Пресс-службу правительства Севастополя о системе блокпостов

С 30 октября на въезде в Севастополе начала работать пропускная система для проверки QR-кодов.

Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Дополнительные пункты контроля появились на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч), в селе Андреевка и в селе Вишневое.

К дежурствам на блокпостах в нерабочие дни привлекли казаков, дружинников и сотрудников МВД. Всего на этой работе задействованы около 200 человек.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что пропускные пункты на въезде в город прекратят работу после окончания длинных выходных.

«Это уже перебор»: реакция Госдумы

В разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный раскритиковал предложение ввести блокпосты, назвав эту меру неэффективной. С ним согласился депутат Сергей Леонов, он заявил, что для борьбы с коронавирусом необходимы унифицированные меры, а не частные инициативы отдельных глав регионов.

Я думаю, блокпосты это уже перебор. У нас единая страна, единое экономическое пространство, а такие меры неэффективны и будут только раздражать граждан. Ситуацию должен взять в свои руки федеральный оперштаб и выдавать понятные, ясные и одинаковые распоряжения в зависимости от уровня заражаемости и вакцинации Алексей Куринный о введении блокпостов в Севастополе

По словам Леонова, на данный момент ситуация складывается так, что главы субъектов вынуждены самостоятельно изобретать какие-то ограничительные меры для снижения заболеваемости и летальности. Все это, как он считает, ведет только к хаосу и неразберихе.

Депутат также обратил внимание на отсутствие грамотной проработки системы нерабочих дней, на время которых многие граждане страны уже запланировали туристические поездки.

Здесь необходим комплексный и универсальный подход. У нас же получается так, что одни регионы устанавливают блокпосты, другие переводят школьников на дистанционку, третьи запирают дома пенсионеров. И возникает полная неразбериха, люди сами не понимают, что делать и как со всем этим жить. Намного более правильным было бы унифицировать подход для всей страны. Сергей Леонов о введении комплексных мер

Когда отменят QR-коды?

Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Института имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Он заявил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированным. По его мнению, система QR-кодов уже показала свою эффективность в этой области во многих странах мира, где она была введена ранее и где до сих пор для непривитых граждан действуют ограничения на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой.

Нерабочие дни

С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.