На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей

Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь в первый день работы блокпостов для проверки QR-кодов. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что российских путешественников, приехавших на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, отправляют покупать обратные билеты. «Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении», — уточнил замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

С 30 октября на въезде в Севастополе начала работать пропускная система для проверки QR-кодов. Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.

