Приехавших без QR-кодов в Севастополь россиян отправили покупать обратные билеты

Российских путешественников, приехавших на железнодорожный вокзал Севастополя без QR-кодов, отправляют покупать обратные билеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимира Беспалого.

«С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении», — рассказал он.

Специалист отметил, что введенные ограничительные меры против коронавирусной инфекции распространяются как на туристов, так и на местных жителей.

С 30 октября на въезде в Севастополе начала работать пропускная система для проверки QR-кодов. Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что пропускные пункты на въезде в город прекратят работу после окончания длинных выходных.