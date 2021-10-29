Власти Севастополя рассказали о сроках действия блокпостов для проверки QR-кодов

Блокпосты для проверки QR-кодов на въезде в Севастополь прекратят работу после окончания длинных выходных. Такие сроки действия этих мер назвал губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что контролирующие въезд меры приняты только на период нерабочих дней.

«Точно могу сказать, что контроль въезда — это только исключительно в нерабочие дни, когда мог быть повышенный пик приезда в город», — заявил губернатор.

Кроме того, он заверил, что в городе не планируется ввод комендантского часа.

Власти начали устанавливать блокпосты на въезде в Севастополь 29 октября. Отмечается, что работы по обустройству блокпоста развернуты на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь» — въезд со стороны Бахчисарая. Пропускная система начнет работать с 30 октября.