В Росстате оценили смертность от COVID-19 в сентябре

В России в сентябре зафиксировано 34 403 летальных исхода среди пациентов, инфицированных COVID-19. Предполагается, что коронавирус может быть основной причиной смерти еще 5235 человек, однако для окончательного вердикта специалистам необходимо провести дополнительные медицинские исследования, указывается в данных Росстата, опубликованных 29 октября.

Оценивая имеющиеся показатели, в ведомстве отметили, что в сентябре 2021 года коронавирусная инфекция спровоцировала смертельные осложнения у 970 соотечественников. Еще в 3657 случаях она не была основной причиной смерти и не оказала значительного влияния на развитие осложнений.

В годовом выражении смертность в России в прошлом месяце выросла на 18,3 процента. В частности, в общей сложности в сентябре умерло 201 945 граждан, тогда как в 2020 году в том же месяце было выявлено 170 717 смертей.

При этом рождаемость упала на 6,8 процента — так, в сентябре 2021 года на свет появились 121 646 младенцев, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 130 476.

Ранее в Росстате назвали число прошедших перепись населения россиян. Отмечалось, что более четверти соотечественников прошли перепись населения онлайн.