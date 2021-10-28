В Росстате назвали число прошедших перепись населения россиян

Во всероссийской переписи населения приняли участие 64 миллиона человек, это примерно 44 процента жителей страны. Такое число назвал глава Росстата Павел Малков на заседании правительства России, его цитирует ТАСС.

По его словам, более четверти россиян прошли перепись населения онлайн. Лидером по числу принявших участие в переписи жителей стала Волгоградская область — в регионе перепись прошли три четверти населения.

Помимо этого, наибольшее количество жителей переписалось в Мордовии, Тульской области, Туве и в Москве. Также в число лидеров входит Курганская область и Чеченская республика.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября.

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