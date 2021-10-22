Перепись населения в России переведут в электронный формат

Замглавы Росстата: перепись населения 2031 года могут перевести в электронный формат

Всероссийскую перепись населения 2031 года могут перевести исключительно в электронный формат, без традиционного обхода квартир переписчиками. Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал замглавы Росстата Павел Смелов.

Как пишет издание, такая возможность появится благодаря единому регистру населения России, который сейчас создается Федеральной налоговой службой (ФНС). Этот регистр объединит информацию о людях из различных баз данных российских ведомств, в его основу лягут оцифрованные базы данных загсов.

По словам Смелова, из этого регистра можно будет взять срез основных данных о населении страны. А через портал Госуслуг в 2031 году Росстат планирует собирать недостающую информацию: национальность людей, владение языками и т.д.

По мнению заведующей отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Аллы Ивановой, перед планированием проведения переписи в электронном формате следует оценить, какая доля населения пройдет текущую перепись в цифровом формате.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября.