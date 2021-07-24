Даты переписи населения в России перенесли

Всероссийская перепись населения в 2021 году пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Ранее в Росстате говорили, что она пройдет с 1 по 31 октября. Однако после рабочей дискуссии с региональными властями основной этап переписи решили перенести. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября — на портале «Госуслуги».

Всероссийская перепись населения пройдет в новом многоканальном формате — жители России смогут переписать себя самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также останется традиционный формат, по домам будут ходить около 320 тысяч человек, переписчики будут использовать электронные планшеты. Первые итоги о численности населения подведут в конце 2021 года, а окончательные — к концу 2022 года.