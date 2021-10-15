Путин принял участие во Всероссийской переписи через портал госуслуг

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта в стране — в пятницу, 15 октября, через портал госуслуг. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что это третья перепись населения, которая проходит в современной России. Предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Однако эта войдет в историю как первая цифровая. Так, любой россиянин сможет переписать себя и свою семью на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Российский лидер участвовал в переписи оба раза. Тогда к нему в подмосковную резиденцию приезжали переписчицы.

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября. О ее начале объявил глава Росстата Павел Малков. Впервые перепись пройдет в цифровом формате. Отмечается, что за первые несколько часов жители России заполнили 1,1 миллиона анкет на портале Госуслуг.

