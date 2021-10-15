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Россиян предупредили об активизации мошенников перед переписью населения

Эксперт Сизов раскрыл уловки кибермошенников в преддверии переписи населения
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Кибермошенники практически всегда пытаются использовать новостную повестку, и могут активизироваться в преддверии переписи населения России. Об этом агентству «Прайм» рассказал специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексй Сизов.

По его словам, в период с 15 октября по 14 ноября следует ожидать роста числа сайтов-двойников Госуслуг. С их помощью злоумышленники будут пытаться заполучить персональные данные пользователей, завладеть доступом к учетной записи или вовлечь жертв в преступные схемы, предупредил эксперт.

Создание сайтов дублеров преступниками Сизов объяснил тем, что впервые в России можно принять участие в переписи населения через Госуслуги. Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует проверять правильность адреса портала в строке браузера. Также стоит обращать внимание на то, чтобы соединение с сайтом было защищено — убедиться в этом можно, увидев иконку замка в адресной строке.

13 октября стало известно, что шесть из десяти пользователей рискуют стать жертвами распространенной уловки мошенников. Соответствующее число названо в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» исследовании компании ESET, в ходе которого специалисты проверили, умеют ли пользователи отличать фишинговые письма от обычных. Каждому из участников эксперимента прислали на e-mail по четыре письма, среди которых одни были вредоносные, другие — безопасные. 60 процентов участников не смогли отличить мошеннические письма от реальных и повелись на популярные уловки преступников.

Ранее аналитики ESET выяснили, что ежедневно в мире блокируются около полмиллиона сайтов, задействованных в различных мошеннических операциях. По масштабам фишинговой угрозы Россия заняла первое место в мире. В число лидеров по количеству атак также вошли Япония, Перу, Польша и Франция. При этом источники вредоносных рассылок чаще всего расположены в Северной Америке и Западной Европе.

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