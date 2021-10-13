Названо число рискующих повестись на популярную уловку мошенников пользователей

Шесть из десяти пользователей рискуют стать жертвами распространенной уловки мошенников. Соответствующее число названо в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» исследовании компании ESET, в ходе которого специалисты проверили, умеют ли пользователи отличать фишинговые письма от обычных.

Каждому из участников эксперимента прислали на e-mail по четыре письма, среди которых одни были вредоносные, другие — безопасные. 60 процентов участников не смогли отличить мошеннические письма от реальных и повелись на популярные уловки преступников.

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Проанализировав, как отвечали представители разных возрастных групп, специалисты пришли к выводу, что молодые пользователи чаще способны отличить вредоносные письма. Так, 47 процентов пользователей от 18 до 24 лет понимали, какое письмо открывать не стоит. Чуть хуже был результат группы от 25 до 44 лет — фишинг распознали 45 процентов участников исследования.

Пользователи от 45 до 64 лет ошибались чаще: они смогли обнаружить письмо от мошенников в 36 процентах случаев. Из группы старше 65 лет только 28 процентов участников успешно справились с поиском фишинговых писем.

Главный специалист по безопасности ESET Тони Анскомб (Tony Anscombe) объяснил низкие результаты тем, что мошенники продолжают совершенствовать свои навыки по подделке писем. Сейчас приемы фишинговых кампаний, по его словам, направлены на сотрудников домашних офисов. «Структура потребления на удаленной работе изменилась, и это создало условия для более успешного применения фишинга», — пояснил эксперт.

Ранее аналитики ESET выяснили, что ежедневно в мире блокируются около полмиллиона сайтов, задействованных в различных мошеннических операциях. По масштабам фишинговой угрозы Россия заняла первое место в мире. В число лидеров по количеству атак также вошли Япония, Перу, Польша и Франция. При этом источники вредоносных рассылок чаще всего расположены в Северной Америке и Западной Европе.