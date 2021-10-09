Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали устраивать «аудиоспектакли», когда жертве последовательно звонят несколько человек и представляются сотрудниками различных ведомств. Об этом «Коммерсантъ» рассказал аналитик ESET Станислав Жураковский.

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По словам экспертов компании, раньше преступники обычно звонили всего один раз от имени «службы безопасности банка». Однако теперь человеку сначала звонит «помощник следователя», который говорит, что тот стал свидетелем или пострадавшим в крупном деле, связанным с мошенничеством с банковскими счетами. Затем с жертвой связываются якобы из финансовой организации или Центрального банка, подтверждают информацию о мошенничестве и предлагают занести данные банковской карты в специальный реестр.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в России придумали новую схему, как вывести своих жертв на разговор и в дальнейшем похитить их денежные средства. Злоумышленники под предлогом некоего опроса стали предлагать россиянам нажать на их телефоне в тональном режиме определенную клавишу при положительном ответе на вопрос. Предполагается, что таким образом мошенники научились выводить людей на диалог, чтобы заблокировать устройство гражданина, получить к нему доступ, взломать его и похитить деньги, поскольку банковская карта привязана к гаджету.

