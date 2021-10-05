Телефонные мошенники открыли новый способ вывести россиян на диалог

Телефонные мошенники в России придумали новый способ, как вывести своих жертв на разговор и в дальнейшем похитить их денежные средства. Опрошенные РИА Новости специалисты подтвердили информацию об этом.

Роботы и тональный режим

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Агентство получило сообщения о том, что злоумышленники под предлогом некоего опроса стали предлагать россиянам нажать на их телефоне в тональном режиме определенную клавишу при положительном ответе на вопрос. Предполагается, что таким образом мошенники научились выводить людей на диалог, чтобы заблокировать устройство гражданина, получить к нему доступ, взломать его и похитить деньги, поскольку банковская карта привязана к гаджету.

Однако новый способ обманывать россиян с помощью роботов, который открыли преступники, не влечет за собой блокировку смартфонов и, тем более, пропажу финансов. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил, что для выведения гаджета из строя нужно заразить его вредоносным ПО или использовать уязвимость.

Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости Дмитрий Галов Фото: «Лаборатория Касперского»

Мнения экспертов

Представители Народного фронта поддержали мнение Галова и подчеркнули, что не встречали лично реальных пострадавших от подобных действий. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская подчеркнула, что такие истории в организации считают «страшилками из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем — пандемии и мошенничества».

Однако Галов подчеркнул, что мошенники активно используют уловку с тональным переключением. Эта махинация позволяет злоумышленникам выйти на потенциальную жертву и обмануть ее с помощью принципов социальной инженерии. При нажатии кнопки перевести звонок на мошенников реально, однако невозможно при этом осуществить какие-либо манипуляции с самим гаджетом.

Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником Дмитрий Галов Фото: «Лаборатория Касперского»

Эксперты призвали россиян осторожно относиться к звонкам от незнакомых людей и не сообщать информацию о своем счете или карте. Подозрительный диалог следует завершить и обратиться в банк самостоятельно для выяснений подробностей. Не стоит также доверять странным сообщениям, которые приходят якобы от родственников и друзей. В последнее время телефонные мошенники стали чаще подделывать голоса родственников, чтобы получить средства.

«Столица» телефонных мошенников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что столицей телефонного мошенничества является украинский город Днепр. По его словам, в конце 2020 года там зафиксировали пик активности мошенников. Эксперты Сбера насчитали в городе около тысячи колл-центров.

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Самый популярный прием

Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что наиболее популярным приемом телефонных мошенников остается фраза, которая помогает взять на «психологический крючок» внимание жертвы. Она звучит следующим образом: «На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».

С помощью этой уловки злоумышленники «волшебным образом» лишают граждан бдительности, заставляя их поверить в обман. В такой ситуации Соловьев призвал, в первую очередь, задуматься о том, как «банкиры» смогли зарегистрировать «подозрительную активность».

В беседе со злоумышленниками также не стоит произносить такие слова, как «да», «нет» и различные цифры, поскольку ответы могут записать на диктофон. Юрист порекомендовал россиянам оперативно завершать разговор и класть трубку, если граждан стремятся убедить в факте воровства с их карты.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросли кражи сотовых номеров. Мошенники похищают SIM-карты по поддельным доверенностям, что открывает им доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам россиян.