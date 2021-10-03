Россиянам рассказали об участившейся уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали чаще подделывать номера и голоса родственников, друзей и соседей пострадавших. Об уловке рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, его слова передает «Вечерняя Москва».

По словам Соловьева, человеку приходит сообщение или поступает звонок, при котором он может принять собеседника за родственника. В таких случаях мошенники рассказывают историю о том, как близкий человек пострадал или оказался в сложной ситуации, после чего говорят, что для разрешения проблемы нужны деньги. При этом при определении номера, с которого поступает звонок, видно, что он принадлежит родственнику.

«Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что украинский город Днепр назвали «столицей» телефонного мошенничества. По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, в конце 2020 года там находилось до тысячи колл-центров. ВВ настоящее время там действует около 150 таких центров, которые совершают звонки от имени правоохранительных органов.