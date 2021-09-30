Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с наличными

Мошенники в России могут применять новую схему обмана с использованием наличных денег, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

В квартиры россиян могут приходить и предлагать обменять старые банкноты на якобы новые. Мошенники используют заявление Центробанка о грядущем изменении дизайна бумажных денег в качестве причины для того, чтобы вводить граждан преклонного возраста в заблуждение.

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«Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно. При этом никаких обменных пунктов и акций организовано не будет», — предупредила заместитель начальника ГУ ЦБ по ЦФО Ирина Тимоничева.

Центробанк также напомнил о финансовых пирамидах, которые в столичном регионе ориентированы в основном на пенсионеров. Подобные нелегальные организации могут именовать себя кассами взаимопомощи, потребительскими сообществами или кооперативами, предлагая людям вложиться в недвижимость, фермерские хозяйства или другие, по их утверждению, «инвестиционные продукты».

Другим популярным способом кражи личных средств россиян ЦБ назвал телефонное мошенничество, когда злоумышленники по телефону представляются работниками банка, Пенсионного фонда или сотрудниками полиции. «Обманщики могут говорить о некой угрозе банковскому счету, предлагать компенсацию, угрожать уголовным преследованием. Их главная цель — вывести человека из равновесия, чтобы завладеть конфиденциальной информацией и похитить средства», — пояснила Тимоничева.

Также регулятор напомнил и о мисселинге — недобросовестном поведении сотрудников банков, которые навязывают клиентам сложные банковские продукты, например полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или ПИФы, вместо привычного и понятного россиянам вклада.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники усовершенствовали популярную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности, добавив в нее новый элемент — «личного страхового агента». Так, злоумышленники убеждают жертву в том, что их денежные средства на счете находятся под угрозой, после чего предлагают перевести их на якобы безопасный счет и обратиться к личному страховому агенту. Тот, в свою очередь, подтверждает, что средства в опасности и реквизиты «безопасного» счета верны.