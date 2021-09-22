Юрист рассказал о популярных способах обмана россиян с помощью банкоматов

Среди самых популярных схем мошенничества с помощью банкомата — якобы забытая карта. Об этом рассказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
Если человек забывает карту, то обычно банкоматы забирают ее через 30–60 секунд. Мошенники рассчитывают на то, что стоящие в очереди люди захотят помочь. «Однако как только вы вытащите карту, объявится "владелец", оклевещет вас и скажет, что на счету было больше средств. Также там обязательно будут "свидетели", которые как раз помогают мошенникам», — пояснил Гавришев.
При обнаружении забытой карты в терминале юрист советует россиянам не трогать ее. Еще один способ обмана состоит в том, что злоумышленник рассказывает «душераздирающую историю» про больных родственников, к которым он опаздывают и которым нужны лекарства. Мошенники часто говорят, что времени нет, банковские карты не принимают и нужны только наличные. Юрист советует никогда не соглашаться обналичивать деньги незнакомых граждан.
Ранее сообщалось, что Банк России захотел усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и через терминалы с функцией приема наличных. В Центробанке считают эту меру необходимой для борьбы с мошенничеством.