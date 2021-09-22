Юрист рассказал о популярных способах обмана россиян с помощью банкоматов

Среди самых популярных схем мошенничества с помощью банкомата — якобы забытая карта. Об этом рассказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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Если человек забывает карту, то обычно банкоматы забирают ее через 30–60 секунд. Мошенники рассчитывают на то, что стоящие в очереди люди захотят помочь. «Однако как только вы вытащите карту, объявится "владелец", оклевещет вас и скажет, что на счету было больше средств. Также там обязательно будут "свидетели", которые как раз помогают мошенникам», — пояснил Гавришев.

При обнаружении забытой карты в терминале юрист советует россиянам не трогать ее. Еще один способ обмана состоит в том, что злоумышленник рассказывает «душераздирающую историю» про больных родственников, к которым он опаздывают и которым нужны лекарства. Мошенники часто говорят, что времени нет, банковские карты не принимают и нужны только наличные. Юрист советует никогда не соглашаться обналичивать деньги незнакомых граждан.

Ранее сообщалось, что Банк России захотел усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и через терминалы с функцией приема наличных. В Центробанке считают эту меру необходимой для борьбы с мошенничеством.