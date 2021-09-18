Россиян предупредили о случаях отъема снятых в банкомате денег

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил россиян о случаях отъема денег, снятых в банкомате. В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что этим вопросом занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По словам Когана, россиян могут заставить вернуть средства в случае лишения банка лицензии или банкротства кредитной организации. «Проблема в том, что такого рода "письмо счастья" может прилететь бывшему клиенту проблемного банка даже через год после получения денежных средств, а за этот период они легко могут быть израсходованы», — заявил он.

Экономист уточнил, что АСВ предъявляет претензии к операциям, которые, по его мнению, являются подозрительными и лишают других кредиторов права на получение средств в порядке очереди. Вопросы у Агентства могут возникнуть, если лица или компании, связанные с работниками банка, попытаются вывести деньги. «Подозрение могут вызвать и платежи, которые существенно превышают стандартные операции клиента, а обоснований этих операций нет. Кроме того, "на карандаш" попадают выводы средств размером более миллиона рублей», — добавил Коган.

Специалист посоветовал всем, кто не хочет оказаться в подобной ситуации, выбирать надежные банки из топ-20 и даже с государственным участием. Также Коган считает, что необходимо обратить внимание на рекламу банка: если там фигурируют повышенные ставки, то это значит, что организация пытается за счет мелких вкладчиков решить вопросы крупных и «привлекает средства, заранее зная, что он лопнет».

Тем, кому пришло требование о возврате денег, Коган порекомендовал в срочном порядке написать претензии в банк и АСВ, и готовиться к судебным разбирательствам вместе с юристом или адвокатом.

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