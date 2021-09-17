Набиуллина посоветовала банкам «не пилить сук, на котором сидят»

Используя недобросовестные практики по отношению к клиентам, банки «пилят сук, на котором сидят». Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России - XXI век», передает РИА Новости.

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Границы того, что такое хорошо, а что — плохо, в российском банковском секторе до сих пор несколько размыты, отметила она. Набиуллина добавила, что надежды на саморегулирование в полной мере пока не оправдались. Она посоветовала банкам формировать долгосрочную лояльность клиентов и назвала борьбу с обманом заемщиков одним из приоритетов.

Глава регулятора также призвала банки предоставлять клиентам полную информацию об условиях продуктов, не обманывать по поводу размера полной стоимости кредита, а также перестать навязывать дополнительные услуги и продвигать сложные решения неквалифицированным инвесторам.

В ЦБ пообещали жестко наказывать финансовые организации за обходные схемы для нелегальных денежных операций. Кроме того, Набиуллина заявила, что в этом году прибыль банков будет рекордной, призвав направить часть денег на инновации.

Ранее глава Банка России заявила, что нынешняя ситуация на рынке потребкредитования потребует от регулятора быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. ЦБ утвердит эти меры сразу же, получив необходимые полномочия.